Tacchinardi: Â«Inter fortissima, rullo compressore. Mazzata per la JuventusÂ»

Tacchinardi: «Inter fortissima, rullo compressore. Mazzata per la Juventus»

Alessio Tacchinardi

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell’Inter, vincitrice del confronto contro la squadra bianconera

DICHIARAZIONI – Queste le parole, ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà”, da parte di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, sull’Inter, vittoriosa nel Derby d’Italia. «L’Inter se sta al 100% è un rullo compressore. E’ una squadra fortissima. Mi sarei aspettato una Juve con un atteggiamento diverso, perché si può perdere però non così. L’Inter è la favorita, la Juve non è ancora morta ma la mazzata c’è stata».