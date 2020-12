Tacchinardi: “Inter da scudetto? PuÃ² essere. Su Eriksen sto con Conte”

Tacchinardi: “Inter da scudetto? Può essere. Su Eriksen sto con Conte”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha parlato del campionato e dell’Inter ai microfoni di “Maracanà” su “TMW Radio”

RIMONTA JUVENTUS – Tacchinardi sostiene che la Juventus non sia da considerare fuori dalla lotta scudetto: «Io scommetterei sulla rimonta. Inter e Milan stanno viaggiando con numeri importanti, ma questa squadra quando viene punta nell’orgoglio tira fuori qualcosa in più. Il dubbio è sapere se Pirlo può portare questa squadra fuori da questa situazione. Negli anni passati Allegri ha sempre trovato la chiave giusta, se Pirlo la troverà a livello di organico la Juventus resta più forte».

L’INTER – Tacchinardi parla della situazione dell’Inter: «Grande non è solo il tecnico, ma anche i calciatori, la società e tutto l’insieme. Qualcosa non mi convince, l’Inter può arrivare in fondo, c’è qualcosa che non si incastra alla perfezione, vedremo in questo girone di ritorno. Su Eriksen all’inizio davo responsabilità a Conte, ora la do al giocatore perché doveva fare molto di più, non è colpa di Antonio. Eriksen doveva metterci di più, è un professionista e se l’allenatore ti fa entrare a 5 minuti dalla fine magari non ti sei allenato bene. Io sto con Antonio».