Tacchinardi: «Inter, ci sono due grossi problemi! Cotta, trovi alternative»

Tacchinardi mantiene il problema fisico come al primo posto per quanto riguarda le difficoltà dell’Inter. L’ex centrocampista, ospite del programma Pressing Serie A su Italia 1, è sicuro che la squadra di Inzaghi sia in riserva.

SENZA BENZINA – Alessio Tacchinardi fa il punto sulle difficoltà: «Penso che siano due i grossi problemi. L’Inter fisicamente non ne ha più: non ha più ritmo, non ha più passo, non ne ha più. L’altro è che l’allenatore è bravo, ma a quel livello lì deve trovare un’alternativa come hanno fatto Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Senza Marcelo Brozovic si può giocare a calcio. Fisicamente in questo momento è cotta, non spinge più, e Simone Inzaghi non riesce a trovare un piano B a questa squadra. La sensazione è che col 3-5-2 senza Brozovic faccia una fatica terribile, cambia il modo di giocare. Non fa più gol una mezzala, non si inseriscono più: non ne hanno più».