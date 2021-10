Tacchinardi: «Inter, Brozovic insostituibile! Meglio di Kessié in un modulo»

Brozovic sarebbe una perdita pesante per l’Inter. Secondo l’ex calciatore Tacchinardi, opinionista a Maracanà su TMW Radio, il centrocampista croato è assolutamente insostituibile per i nerazzurri.

PROFILI – Alessio Tacchinardi ha commentato la notizia di mercato secondo cui il Barcellona sarebbe interessato al centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic e a quello del Milan Franck Kessié: «Sarebbero due gravi perdite. Hanno caratteristiche diverse, ma per le loro squadre sono fondamentali. Il campionato è difficile, è lungo e c’è la Champions League, le partite sono delicatissime e a grandissima intensità. Sandro Tonali e Ismael Bennacer sono ottimi giocatori, però non bastano. Se vuoi arrivare fino in fondo ci vuole un giocatore come Kessié, che è fortissimo. Per l’Inter Brozovic è forse l’unico giocatore insostituibile del centrocampo. È un altro grande giocatore. Poi non so come il Barcellona possa comprare giocatori, ha più debiti che altro. Chi sceglierei tra i due? Dipende dal modulo. Se giochi a due, tutta la vita Kessié. Con il vertice basso, meglio Brozovic. Per il 3-5-2 prendo Brozovic. Non so se sarebbero due profili adatti al tipo di gioco che ha il Barcellona».