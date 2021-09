Tacchinardi: «Inter-Atalanta, tanti duelli. Se Inter farà altra grande gara…»

Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della partita di domani tra Inter-Atalanta. Per l’ex giocatore e oggi opinionista sportivo l’appuntamento di San Siro sarà un altro grande test per misurare la forza dei nerazzurri

CONSAPEVOLEZZA − Tacchinardi dice la sua su Inter-Atalanta: «Sugli esterni ci saranno tantissimi duelli in questa partita. Per l’Inter, c’è un altro appuntamento con un tipo di gioco particolare da parte di Gian Piero Gasperini. Se i nerazzurri faranno un’altra grande partita di ritmo, intensità e di testa come contro la Fiorentina acquisiranno quella consapevolezza definitiva che li renderà favoriti per la vittoria finale».