Tacchinardi: «Ho rivisto una grande Inter! La credevo cotta, tornata forte»

Tacchinardi ammette di essersi sbagliato sull’Inter, in relazione ai due mesi senza risultati. Da Pressing Serie A su Italia 1 l’ex centrocampista della Juventus rilancia i nerazzurri per il rush finale.

TORNATI A CORRERE – Alessio Tacchinardi ritiene che il gol di Sandro Tonali al 92′ di Lazio-Milan sposti gli equilibri: «Tanto, perché questa è stata una zampata pesantissima. Anche perché l’Inter sta viaggiando forte e il Milan aveva tanta pressione addosso. Ha fatto un’ottima partita: io continuo a dire che l’Inter è una squadra forte, il Milan ha bisogno che Rafael Leao giochi al 110% per sopperire a questa differenza. Però è una zampata pesantissima: il Milan poteva dire quasi addio allo scudetto. Una super prestazione dell’Inter, tornata a fare un calcio che mi piace. Ho visto una grande Inter, che è tornata a giocare al livello di dicembre: il primo gol, per chi piace il calcio, è di grandissimo livello con tutti i passaggi in verticale. Una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente, è sempre stata forte e nel momento di difficoltà ho detto che era cotta. Penso che con la partita della Juventus sia stata la testa, adesso è tornata forte».