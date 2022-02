Tacchinardi: «Handanovic? 0-1 errore clamoroso! Quando deve uscire bravo»

Tacchinardi dà a Handanovic colpe evidenti per il primo gol del Sassuolo, quello di Raspadori all’8′. Sull’Inter l’ex centrocampista indica anche scelte sbagliate di Inzaghi: ecco come ha parlato nel corso di Pressing Serie A su Italia 1.

SOSTITUZIONE ERRATA – Alessio Tacchinardi non boccia il rimpiazzo di Marcelo Brozovic: «Doveva giocare un altro? Non penso. Penso che sia stata la mossa giusta far giocare Nicolò Barella lì. C’è da dire che l’Inter ha pagato tantissimo un dispendio clamoroso della partita in Champions League, che porta via energie fisiche e mentali. Se fai un primo tempo, com’è successo all’Inter, con intensità bassa il Sassuolo è una squadra che ti incarta le partite. Magari non era centrata al 100% all’inizio, poi è partita. Lautaro Martinez? Sicuramente sta vivendo un momento difficile. Il gol sbagliato l’anno scorso non l’avrebbe sbagliato mai, al top della sua forza mentale. Non sta vedendo molto la porta e questo lo fa innervosire, sicuramente la concorrenza con Alexis Sanchez crea problemi. Samir Handanovic? Per me sui riflessi sta avendo delle difficoltà, quando poi deve uscire da una posizione lui è bravo perché ha una grande esperienza. Lo 0-1 è un errore clamoroso».