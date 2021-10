Tacchinardi: «Gol di Anderson? Colpa dell’Inter, non puoi fermarti sempre»

Lazio-Inter fa ancora discutere soprattutto per quanto successo in occasione del gol di Felipe Anderson. Alessio Tacchinardi – intervenuto ai microfoni di Maracanà, su TMW Radio – afferma che la colpa è unicamente dei giocatori nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni

DISATTENZIONE – Lazio-Inter ha fatto e fa ancora molto discutere. Alessio Tacchinardi, ex Juventus, dice la sua sull’episodio più chiacchierato: «Il gol di Felipe Anderson? Un conto è se uno prende una pallonata in faccia, percepisci il pericolo ma io penso che sia colpa esclusivamente dei giocatori dell’Inter perché non puoi fermarti in ogni situazione. Sì, Domenico Berardi il giorno dopo a Genova si è fermato ma bisogna andare avanti a giocare, è stato un errore dei giocatori dell’Inter, poi sul lancio a Immobile erano davvero in tanti contro pochi quindi è stata una disattenzione. Io andrei sempre avanti a giocare, a meno che l’arbitro non fischi».