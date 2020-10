Tacchinardi: “Eriksen? Oggi do ragione a Conte, ma vorrei una cosa”

Condividi questo articolo

Alessio Tacchinardi

Eriksen ha giocato titolare le ultime due partite, venendo sempre sostituito anzitempo. Alessio Tacchinardi, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, parla della gestione del danese e, a sorpresa, lancia una critica a Lukaku.

STRANEZZA DAI DATI – Alessio Tacchinardi va contro il rendimento del numero 9 dell’Inter: «I numeri di Romelu Lukaku sono impressionanti, per tutto quello che fa durante la partita. Però, se fossi Antonio Conte, sarei impressionato: quest’Inter è troppo dipendente da Lukaku. È un accentratore, però fa gol quasi sempre solo lui. È un giocatore fantastico, però l’Inter si sta appoggiando troppo su questo giocatore. Christian Eriksen? Io ho sempre detto che mi piacerebbe vederlo per cinque-sei partite titolare, per vedere veramente il suo reale valore. Però oggi do ragione a Conte: ci deve mettere di più, deve fare di più. È un giocatore di qualità ma non basta, deve provare a prendere in mano il centrocampo dell’Inter e non ha quel carisma».