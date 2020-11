Tacchinardi: “Eriksen? Non adatto al modulo di Conte. In altro contesto…”

Alessio Tacchinardi

Alessio Tacchinardi, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di Christian Eriksen e delle parole del danese rivolte a Conte. L’ex centrocampista è critico nei confronti del numero 24 nerazzurro

NON ADATTO – Queste le parole di Alessio Tacchinardi: «Le parole di Eriksen? Non gli do ragione. Quando va in campo non sta dimostrando la voglia di emergere. Se non giochi, quando entri o metti fuori gli attributi o non puoi giocare ad alti livello. Eriksen ci sta mettendo del suo, ma comunque non può giocare in quel contesto di squadra. Se noi domani lo prendiamo e lo mettiamo al Napoli dietro Osimehn fà 6 o 7 gol in un campionato. I calciatori hanno bisogno del contesto giusto. Al Tottenham faceva bene perché aveva delle ali offensive e lui cuciva il gioco nell’ultima parte di campo. Non è adatto al 3-5-2 di Conte. Il tecnico dell’Inter ha totalmente un altro calcio, più fisico. Se va a giocare nel Milan o nel Napoli potrebbe fare bene. L’Inter è una squadra che gioca per Lukaku».