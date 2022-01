Tacchinardi: «Dybala, si è rotto qualcosa. Poco in Supercoppa Italiana»

Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di TMW Radio, analizzando anche la situazione legata al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala con la Juventus. L’ex centrocampista bianconero ha sottolineato anche la prestazione dell’argentino in Coppa Italia contro l’Inter.

PRESTAZIONE SOTTO TONO – Alessio Tacchinardi ha parlato in questi termini di Paulo Dybala, sottolineando anche la sua prestazione contro l’Inter: «Sembra che si sia rotto qualcosa. Probabilmente lui voleva un certo tipo di contratto, mentre la Juventus aspettava le sue prestazioni. La sensazione è che ci sia poco feeling. Deve dare di più come giocatore. In Supercoppa Italiana per esempio è entrato alla fine per spaccare la partita, ma ha fatto veramente poco. Non so se per una condizione fisica precaria o per una questione mentale».