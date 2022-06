Tacchinardi: «Dybala, quanto entusiasmo… Con livello alto si è visto poco!»

Dybala è molto vicino all’Inter che sogna di comporre un attacco con Lautaro Martinez e magari Lukaku (QUI le ultime), seppure quello del belga sia un discorso complicato. Alessio Tacchinardi – intervenuto ai microfoni di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio -, fa fatica a capire l’entusiasmo eccessivo intorno all’argentino ex Juventus

INDEBOLITA – Paulo Dybala e Gleison Bremer sono due dei tanti nomi in orbita Inter. Alessio Tacchinardi pensa però a chi potrebbe uscire: «Oggi è ancora fantamercato perché dire fuori Skriniar e dentro Bremer sono due ruoli diversi. Skriniar è il braccetto fondamentale per quel tipo di difesa, Bremer è totalmente un altro giocatore. Anche Lautaro Martinez e Dybala sono diversi quindi dovessero andare via Skirniar e Lautaro ed entrare Dybala e Bremer l’Inter ci perde non tanto ma tantissimo».

REBUS – Tacchinardi fa fatica a comprendere tutto l’entusiasmo che gira intorno all’eventuale arrivo di Dybala in nerazzurro: «Dybala è un punto di domanda. Ora va bene che sia tecnicamente fortissimo ma vedo tutto questo entusiasmo intorno a lui, il campo nell’ultimo anno non ha detto che è come Lautaro o che ha spaccato il campionato. Dybala ha sempre fatto discrete partite con squadre di livello non alto, nelle partite di alto livello si è visto poco. Bisogna ricordarsi anche questo di Dybala, poi non so magari preparazione nuovo, nuovo entusiasmo, nuovo allenatore. Quello che ha fatto Dybala non è quello che ha dimostrato Lautaro che è sempre stato lì nei momenti decisivi. Lukaku può invece spostare perché è un giocatore determinante. Io non penso che al Chelsea si siano così rincoglioniti nel regalarlo dopo averlo pagato a peso d’oro. Quindi secondo me vorranno una contropartita e può essere Skriniar».