Tacchinardi: «Ecco che Dybala mi aspetto all’Inter. Inzaghi, serve carisma»

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove, tra i temi toccati, ha parlato anche del possibile passaggio di Paulo Dybala all’Inter e del lavoro che aspetterà Simone Inzaghi il prossimo anno.

POSSIBILE FUTURO – Alessio Tacchinardi si è espresso così su Paulo Dybala e sul suo possibile passaggio all’Inter: «Non so cosa stia accadendo. Non penso sia sopravvalutato, ma fisicamente sta facendo fatica. Molto forte, ma senza un enorme carisma. Mi aspetto questo Dybala all’Inter, non penso tornerà quello di tre anni fa. Un tridente con Lautaro Martinez e Lukaku? Quello dell’allenatore è uno dei mestieri più difficili e Inzaghi dovrà riuscire a gestire certi giocatori se vuole diventare un top. Questo carisma o ce l’hai dentro, o non ce l’hai. Lui non ci è ancora arrivato, ma potrebbe farlo».