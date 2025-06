Tacchinardi duro: «Calhanoglu irrispettoso verso l’Inter!»

Alessio Tacchinardi, dagli studi di Sport Mediaset, non si è detto proprio a favore dell’atteggiamento di Hakan Calhanoglu nei confronti dell’Inter. Il suo intervento è durissimo.

VOCI DI MERCATO – Negli ultimi giorni le voci dalla Turchia su Hakan Calhanoglu si sono accumulate pesantemente. Dal viaggio ad Istanbul per il matrimonio alla foto del parrucchiere, per finire poi con le parole del presidente del Galatasaray. Tutti hanno espresso il loro parere, tutti tranne la diretta interessata Inter impegnata nel Mondiale per Club degli Stati Uniti. Questa storia di mercato continuerà anche nelle prossime settimane, c’è però a chi non sta piacendo il comportamento del centrocampista. Alessio Tacchinardi ha detto: «Penso che siano irrispettose le dichiarazioni di Calhanoglu. Deve rispettare l’Inter che lo ha preso a parametro zero non facendo il fenomeno nel Milan. Era un buon giocatore, ma all’Inter è esploso. Ha cambiato ruolo, è diventato determinante. Il club perderà chi cuce il gioco, chi ha gol facile nel piede, insomma un giocatore molto importante. “Sono arrivato a zero, lasciatemi andare”. Sì, ma con calma. Prima devono arrivare i soldi. Al Milan non è che fosse il giocatore che è diventato all’Inter. Poi Calhanoglu è stato bravissimo, perché ha spaccato. Ma prima no»