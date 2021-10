Tacchinardi: «Dumfries goffo. Inter, troppe lamentele con gli arbitri»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto a TMW Radio per parlare della sfida di ieri contro l’Inter e della prestazione di Denzel Dumfries, che ha causato il rigore dell’1-1 finale.

TROPPE LAMENTELE – Alessio Tacchinardi ha commentato la prestazione di Denzel Dumfries in Inter-Juventus, sottolineando anche le lamentele dei nerazzurri nei confronti degli arbitri. Specialmente dopo il rigore concesso che ha portato al pareggio. Queste le parole a TMW Radio dell’ex centrocampista bianconero: «Lo vedo goffo, anche se un errore ci può stare. Ricordiamo che è stato preso per sostituire Hakimi. Probabilmente serviva qualcuno con più esperienza difensiva. Una cosa non mi è piaciuta: il continuo andare a lamentarsi con gli arbitri».