Tacchinardi: «De Ligt errori costati la vittoria! Perisic ha spaccato la partita»

TOP E FLOP – L’Inter porta a casa la Coppa Italia trascinata da un incontenibile Ivan Perisic. Alessio Tacchinardi tesse le lodi del croato e critica Matthijs de Ligt: «L’Inter con Perisic ha spaccato la partita. Abbiamo visto l’ingenuità pazzesca di un giocatore che è stato pagato tanto. Bene i nerazzurri in partenza, poi con il coraggio Allegri è riuscito a recuperare ma dal 70′ in poi l’Inter ha iniziato a spingere, poi altra ingenuità di de Ligt. Alla fine grande equilibrio e poi Perisic ha spaccato la partita. Forse lì i cambi di Allegri non hanno dato quello scossone per recuperare la partita. Calhanoglu stava facendo un’ottima partita e Lautaro Martinez anche, Inzaghi ha valutato così però dal 70′ in poi l’Inter stava spingendo tanto. Come ha detto Perisic, la squadra nerazzurra aveva perso la testa, si è compattata e ha vinto. Morata è entrato bene, non lo so sul discorso di Bernardeschi e Zakaria. Locatelli non era in grande condizione, da lì al cambio di modulo non so se la Juve si è abbassata o se la forza dell’Inter l’ha risolta. De ligt non è riuscito a prendere alcun segreto a Chiellini, oggi ha fatto errori che sono costati la vittoria, complimenti all’Inter ovviamente che si è dimostrata una squadra completa».