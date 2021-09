Tacchinardi: «Dal mazzo scelgo l’Inter! Ma manca un equilibrio»

Tacchinardi vede l’Inter come favorita per vincere la Serie A, nonostante al momento non sia ancora al 100% fra attacco e difesa. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista, ospite di Pressing Serie A su Italia 1.

ANCORA AL VERTICE – Sull’attuale Serie A c’è una preferenza per Alessio Tacchinardi: «Chi è favorito? Io penso che stia facendo un grande lavoro Simone Inzaghi. Io dal mazzo scelgo l’Inter: è vero che a oggi non ha ancora un equilibrio attacco-difesa, però è una squadra che ha una rosa forte, è fisica e ha una grande mentalità. Inzaghi sta facendo un grande lavoro. Nelle partite spettacolari che abbiamo visto in questo campionato l’Inter mi dà la sensazione oggi di essere quella che può arrivare in fondo. Il Napoli sta facendo un grande lavoro, la Juventus meno ma l’Inter è quella che sceglierei dal mazzo».