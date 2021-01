Tacchinardi: Â«Curioso di vedere la personalitÃ  dell’Inter, deve provarciÂ»

Tacchinardi: «Curioso di vedere la personalità dell’Inter, deve provarci»

Alessio Tacchinardi ha parlato della supersfida di domenica sera tra Inter e Juventus. Le parole dell’ex centrocampista bianconero ai microfoni di “Maracanà” sulle frequenze di TMW Radio

NESSUN SPETTACOLO – Tacchinardi non crede si vedrà spettacolo: «Chiesa è un giocatore che dimostrato che è quel giocatore che strappa, ha forza e nell’uno contro uno fa male e vede la porta. Indipendentemente dai duelli secondo me la chiave è chi arriva più fresco e leggero fisicamente. La Coppa Italia ai supplementari può avere destabilizzato la preparazione, Morata ha giocato tanto e non giocava da un po’, quando arrivi da un infortunio un conto è fare 90 minuti un altro è farne di più. E’ importante chi arriva più fresco. Non sarà un grande spettacolo, non si giocherà un grande calcio, abbiamo visto che l’intensità non sarà come se ci fosse San Siro pieno, ma chi arriva con gamba più svelta e leggera può vincere»

SALTO DI QUALITA’ – Tacchinardi vuole vedere il salto di qualità dell’Inter: «Se l’Inter dovesse perdere sarebbe una mazzata psicologica. Oltre alla rivalità con la Juventus sarebbe un punto in tre partite, la Juventus recupererebbe una marea di punti e il Milan allungherebbe. E’ una partita molto delicata per l’Inter che ha tanta pressione addosso. Sono curioso di vedere se l’Inter ha la personalità di provare a imporsi. Vorrei vedere un’Inter con personalità da grande squadra per vedere se è grande. La Juventus ce l’ha, è pronta per queste partite, l’Inter deve fare il salto di definitivo di qualità. Secondo me ni, non è ancora pronta, ma sono curioso di vedere domenica»