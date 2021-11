Tacchinardi: «Coraggio e consapevolezza Milan, ma Inter ha più rimpianti»

Tacchinardi, ex giocatore e ora commentatore, è intervenuto a Tutto Mercato Web Radio. Inevitabile parlare del derby giocato ieri sera e terminato 1 a 1 con il pareggio tra l’Inter di Inzaghi e il Milan guidato da Pioli

SCONTRO PARI – Alessio Tacchinardi esalta il coraggio dei rossoneri: «ll Milan ha provato a prendere uomo a uomo a tuttocampo. Ha avuto coraggio. Si è preso dei rischi Pioli, l’Inter ha dimostrato di avere qualcosa in più, ma ha rischiato il Milan. La sensazione è che l’Inter abbia dei rimpianti maggiori. Però credo che queste due squadre arriveranno in fondo, sono due squadre davvero forti. Certe partite ti fanno capire quanto ci stai dentro. Il Milan si è dimostrata una squadra matura nel derby. Ha fatto fatica, sofferto, ma nei momenti duri ne è uscito con la testa alta. Per me può lottare per lo Scudetto».