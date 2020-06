Tacchinardi: “Conte, voto sufficiente. Inter problema strutturale, Eriksen…”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di CalcioToday.it, dove ha analizzato tra gli altri temi anche la stagione dell’Inter e il lavoro del tecnico Antonio Conte.

PROBLEMA STRUTTURALE – Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha commentato il lavoro di Antonio Conte all’Inter: «Il distacco dalla vetta è importante, ma ancora non è finita. Secondo me l’Inter ha un problema strutturale, mancano giocatori imprevedibili che facciano la differenza. La squadra è schiava del suo gioco, Eriksen è un buon elemento, ma sono i campioni a fare la differenza. Conte è un super allenatore, ma rispetto al lavoro svolto finora non posso dargli più di sei».

Fonte: Calciotoday.it