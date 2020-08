Tacchinardi: “Conte ha sbagliato, ma questo è il suo pacchetto. Un fastidio”

Tacchinardi ha avuto Conte come compagno alla Juventus per diversi anni. L’ex centrocampista, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, ha parlato dello sfogo del tecnico sabato sera nel post partita di Atalanta-Inter.

CON CHI CE L’AVEVA? – Alessio Tacchinardi valuta lo sfogo di Antonio Conte dopo Atalanta-Inter: «Grosso stupore. Devo dire che, secondo me, Conte ha sbagliato: anche perché è arrivato a un punto dalla Juventus. Va bene lo stress, perché era sotto pressione e vuole sempre vincere e alzare l’asticella al massimo. Ci sono modi e modi di dire le cose: ha vinto una grande partita, non può parlare male della società. È un discorso molto forte quello che ha fatto, non è il primo e comunque alla Juventus e in altre squadre è successo, anche a livelli più bassi quando allenava al Siena. Quando le cose non gli vanno bene lui tira fuori queste cose, ma il pacchetto Conte è questo. La mia idea e la mia sensazione è che, onestamente, questo poteva risparmiarselo e parlare con la società, oppure vuole rompere con questa società e allora è un altro discorso. Per me non è premeditato: è uno sfogo suo, ha visto che è arrivato molto vicino alla Juventus e gli dà fastidio. Alla Juventus ha fatto passare tutta l’estate, si è presentato il primo giorno di ritiro e ha dato le dimissioni».