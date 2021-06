Tacchinardi: «Conte, se ha meno stimoli non va avanti. È un peccato»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell’addio dell’allenatore Antonio Conte alla panchina dell’Inter.

ADDIO – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà” da parte dell’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, sull’addio di Antonio Conte alla panchina dell’Inter. «Non me l’aspettavo. Conte ha fatto un lavoro clamoroso, ha fatto un campionato pazzesco ma non mi aspettavo che andasse via. Sotto può esserci tutto, ma Conte è un allenatore che se ha meno stimoli non va avanti. E’ un peccato, doveva finire un lavoro che stava andando alla grande. Peccato perché la Serie A perde un grande allenatore per il prossimo anno, quando ci saranno tanti ritorni».