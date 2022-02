Tacchinardi: «Chi peggio tra Inter e Milan? Alcuni allenatori trovano svolta»

Alessio Tacchinardi è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per analizzare il momento che stanno passando Inter e Milan, reduci da due risultati deludenti nell’ultima di campionato. L’ex centrocampista della Juventus ha fatto il punto anche sui due allenatori.

CHIAVE DI SVOLTA – Alessio Tacchinardi ha centrato il discorso sugli allenatori nel confrontare il periodo di Inter e Milan: «In carriera io ho avuto allenatori che hanno vinto ed erano in grado di trovare delle chiavi in alcuni momenti della stagione che permettono di svoltare. Il Milan per esempio può anche pareggiarla nel modo che ha fatto».