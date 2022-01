Tacchinardi: «Che l’Inter vinca alla fine non un caso. Derby match point»

Tacchinardi non parla di ‘fortuna’ per definire le vittorie allo scadere dell’Inter, come hanno fatto alcuni tifosi di altre squadre. L’ex centrocampista della Juventus, da Pressing Serie A su Italia 1, elogia la capolista e vede il derby col Milan decisivo.

DISCORSO DA CHIUDERE – I quattro punti su Milan e Napoli rendono il derby cruciale, secondo Alessio Tacchinardi: «L’Inter ha un bel match point, non definitivo. Io ho avuto la fortuna di vincere qualche campionato: le partite sporche devi portarle a casa. Che non sia l’Inter di dicembre è vero, ma che vinca alla fine non è un caso. Anche la Lazio di Simone Inzaghi le vinceva alla fine: è la testa, è il non mollare mai».