Tacchinardi: «Bologna-Inter? La costruzione dal basso pesa! Jolly Milan»

Tacchinardi se la prende con la fissazione di voler giocare dal basso e ritiene che l’errore di Radu in Bologna-Inter sia dovuto a questo. Sul calendario l’ex centrocampista, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, trova un vantaggio per il Milan.

IL CALENDARIO – Alessio Tacchinardi trova delle insidie: «Il Milan va ad affrontare il Verona che è una squadra fisica e intensa, che ti viene ad aggredire in tutte le zone del campo. Abbiamo visto da Bologna-Inter come i portieri possono determinare in maniera negativa: questa costruzione dal basso comincia a pesare. Adesso c’è davvero poco margine d’errore e ci vuole tanta forza mentale, non solo fisica. Si può decidere sugli episodi e sicuramente i portieri, col gioco dal basso, stanno decidendo il campionato. A oggi, dopo questa partita, è vero che il Milan ha un jolly da giocare ma anche due partite molto difficili».

ERRORE PESANTE – Tacchinardi torna su mercoledì scorso: «Ho visto anche mercoledì l’Inter in salute, ha fatto un’ottima partita. L’errore di Ionut Andrei Radu, che mi è dispiaciuto perché conosco il ragazzo, si dice che non sia determinante ma l’Inter in quel momento stava spingendo tanto. Era 1-1, poteva vincere la partita: è stato un errore per me determinante».