Tacchinardi inizia bene, poi si perde: «Inzaghi un grande! Massa permaloso»

Tacchinardi inizia bene la sua disamina su Inzaghi e Atalanta-Inter, partita vinta 2-0 dai meneghini, per poi perdersi nell’arbitraggio. Massa permaloso, nonostante Ederson gli abbia applaudito in faccia. Le sue parole a tal proposito.

CAMPO E ARBITRAGGIO – Alessio Tacchinardi a Pressing fa i complimenti all’Inter dopo la favolosa vittoria di Bergamo per 2-0. L’ex giocatore esalta soprattutto Simone Inzaghi e il suo operato e al contempo però si scaglia contro l’arbitro Massa che ha espulso Ederson. A detta sua l’arbitro è stato fin troppo permaloso, doveva allontanarsi dal giocatore brasiliano: «L’Atalanta contro l’Inter non riesce a giocare da Atalanta. Inzaghi bravo a preparare partite così, facciamo i complimenti all’Inter e a Inzaghi, una partita con questa intensità non me la sarei mai aspettata perché la vedevo un filino stanca. Inzaghi un grande perché riesce tutti a mantenere sulla corda, non mi aspettavo questa intensità. Bravo! Non è scontato a crearsi una mentalità vincente, ha tirato fuori qualcosa in più dai suoi giocatori. L’Inter ha vinto con ferocia e determinazione. Massa? Troppo permaloso. La prima ammonizione non ci sta. Non ci deve andare da Ederson. Un arbitro di esperienza non lo fa, permalosetto». Ma nella stessa partita, anche Alessandro Bastoni è stato espulso per un giallo inesistente.