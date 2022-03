Tacchiardi: «Senza Brozovic non si gioca più nell’Inter? In due calati molto»

A Tacchinardi non va giù il fatto che in molti stiano provando a spiegare l’1-1 di Torino-Inter di ieri come causato dall’assenza di Brozovic. L’ex centrocampista, parlando a Maracanà su TMW Radio, segnala il rendimento insufficiente di altri due giocatori.

PIANO B DA TROVARE – Alessio Tacchinardi contesta: «Se non gioca Marcelo Brozovic non si gioca più nell’Inter? Simone Inzaghi ieri doveva dire che era rigore, non che ha sbagliato. Se noi andiamo a vedere novembre e dicembre l’Inter giocava un calcio molto leggero, con grandissima autostima. La Salernitana è andata a San Siro a giocare allo sbaraglio ed è stata agevolata, lì ha avuto un po’ di ossigeno e di fiducia. Sia Nicolò Barella sia Hakan Calhanoglu, in un 3-5-2 dove le mezzali sono fondamentali, sono calati tantissimo. Barella con la Salernitana due assist fantastici, ma nel girone di ritorno ha fatto molta fatica. L’Inter comunque ha sempre una partita in meno, che in questo momento aver giocato dopo il Milan che ha vinto è un mattone che si porta. La classifica adesso mette ulteriore pressione».