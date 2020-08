Taarabt: “Hakimi grande acquisto per l’Inter. Non gli...

Taarabt: “Hakimi grande acquisto per l’Inter. Non gli piace difendere, ma…”

Condividi questo articolo

Taarabt è ora al Benfica, dopo le esperienze in Serie A con Milan e Genoa. Il centrocampista marocchino è connazionale di Hakimi, che dal prossimo 1 settembre sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Intervistato a Lisbona da Gianluca Di Marzio per Sky Sport 24, ha parlato del colpo dei nerazzurri.

BELL’INNESTO – Adel Taarabt dà un giudizio su Achraf Hakimi e su ciò che può portare all’Inter: «Ha preso un grande giocatore. È giovane, avete visto quanto è veloce e rapido. Lo so che in Italia c’è un gioco dove si difende troppo, penso che lui debba imparare a difendere. Non è la cosa che gli piace di più, ma sul piano offensivo lui può portare molto all’Inter».