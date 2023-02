Szczesny su Juventus-Inter: «Coppa Italia? Giochiamo alla pari con tutti»

Szczesny interviene nel post-partita di Juventus-Fiorentina. Il portiere bianconero, a Sportitalia, parla della Coppa Italia dove incontrerà l’Inter in semifinale.

OBIETTIVI – Wojciech Szczesny parla nel post-partita di Juventus-Fiorentina (vedi report). Il portiere bianconero, intervenuto a Sportitalia, fa riferimento alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: «Una volta in campo non pensi alla situazione e alle penalizzazioni. L’Europa League è un nuovo obiettivo, un trofeo che non abbiamo giocato negli ultimi anni. Vista la nostra situazione in campionato l’obiettivo è portare a casa tre punti e vedere dove ci porta questo atteggiamento. In Coppa Italia giochiamo alla pari con tutti e in Europa pure. Quindi proviamo a portare qualcosa a casa».