Szczesny a sorpresa: «Il mio cuore non c’è più». L’ex Juventus si ritira dal calcio!

Dopo aver salutato la Juventus Wojciech Szczesny dice addio anche al calcio giocato. Con un lungo ed emozionante messaggio spiega ai fans il motivo del ritiro.

ANNUNCIO – Dopo la risoluzione del suo contratto con la Juventus, dove ha giocato a partire dal 2017, Wojciech Szczesny lancia a sorpresa un annuncio. Il portiere polacco ha deciso di lasciare di ritirarsi dal calcio giocato e lo ha fatto sapere ai suoi supporters con una lunga ed emozionante lettera. Sul proprio profilo Instagram Szczesny ha scritto: «Ho lasciato Varsavia, la mia città natale, nel giugno del 2006, per unirmi all’Arsenal con un sogno: guadagnarmi da vivere grazie al calcio. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio di un viaggio di una vita. Non sapevo che avrei giocato per i più grandi club del mondo e avrei rappresentato il mio paese 84 volte. E non sapevo che non solo mi sarei guadagnato da vivere grazie al gioco, ma che il gioco sarebbe diventato tutta la mia vita. Non ho solo realizzato i miei sogni, sono arrivata dove la mia fantasia non oserebbe nemmeno portarmi».

Szczesny sciocca i tifosi: l’annuncio del ritiro in una lunga lettera!

VITA – Szczesny continua: «Ho giocato la partita ai massimi livelli con i migliori giocatori della storia senza mai sentirmi inferiore. Ho stretto amicizie per la vita, creato ricordi indimenticabili e incontrato persone che hanno avuto un impatto incredibile sulla mia vita. Tutto quello che ho e tutto quello che sono lo devo al bellissimo gioco del calcio. Ma ho anche dato al gioco tutto quello che avevo. Ho donato al gioco 18 anni della mia vita, ogni giorno, senza scuse. Oggi, anche se il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c’è più».

RINGRAZIAMENTI – Szczesny spiega i motivi che lo hanno portato alla decisione: «Sento che in questo momento è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia: la mia fantastica moglie Marina e i nostri due bellissimi figli Liam e Noelia. Per questo motivo ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico. La fine di un viaggio è un momento di riflessione e gratitudine. Ci sono molte persone che dovrei ringraziare in questo posto, ma cercherò di farlo personalmente con ognuna di loro. Ma a voi fan devo un ringraziamento speciale per aver intrapreso questo viaggio con me. Per il tifo e le critiche, per l’amore e l’odio, per essere la parte più bella e romantica del calcio. Senza di te tutto questo non avrebbe senso! Grazie!».

SOGNO – Szczesny conclude: «Ora, ogni storia ha una fine ma nella vita ogni fine è un nuovo inizio. Cosa mi porterà questo nuovo percorso solo il tempo lo dirà. Ma se gli ultimi 18 anni mi hanno insegnato qualcosa è che nulla è impossibile e credetemi, sognerò IN GRANDE!».