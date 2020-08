Szczesny: “Serie A, campionato sofferto e vittoria sottovalutata!”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, intervistato da “Sky Sport” ha detto la sua riguardo la vittoria del campionato di Serie A per il nono anno consecutivo, sottolineando come a detta sua sia stato un campionato difficile con una vittoria sottovalutata per via anche del problema Coronavirus (Covid-19).

“VITTORIA SOTTOVALUTATA” – Wojciech Szczesny parla della vittoria del campionato e del premio vinto come miglior portiere: «Il premio mi ha dato un po’ di soddisfazione, ma a dir la verità i premi individuali non sono mai stati importanti per me. Contano quelli della squadra, alzati dal nostro capitano: hanno un’importanza diversa. Credo che sia stato un titolo molto difficile e strano perché il campionato è durato 13 mesi con lo stop del coronavirus. È stato molto sofferto e un po’ sottovalutato perché vincere un campionato non è mai facile, e nove di fila sono qualcosa di straordinario».

Fonte: Sky Sport.