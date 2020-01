Szczesny: “Scudetto, non solo Inter! 4 squadre in...

Szczesny: “Scudetto, non solo Inter! 4 squadre in corsa. Kulusevski…”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a “Sky Sport” della lotta Scudetto che, secondo lui, non vede soltanto l’Inter come avversaria dei bianconeri. Un commento, poi, anche su Dejan Kulusevski, giocatore soffiato proprio alla squadra nerazzurra negli scorsi giorni.

LOTTA SCUDETTO – Manca sempre meno alla ripresa del campionato dopo la pausa per le feste natalizie e con lui, anche la lotta Scudetto. A parlarne è stato Szczesny, portiere della Juventus, che ha fatto il punto sulla sfida dei bianconeri contro il Cagliari e sulla bagarre per la vetta della classifica: «Contro il Cagliari sarà una partita tosta, loro hanno dimostrato di essere una delle squadre più forti di questo campionato. Sarà una partita sempre molto incerta anche perché sarà la prima dopo la sosta, ma ci prepareremo al meglio per portare a casa i tre punti. Noi abbiamo la qualità, dobbiamo tornare a lottare e soffrire per non prendere gol e riusciremo a farlo molto presto, perché in genere il campionato lo vince chi prende meno gol. Per lo scudetto in corsa c’è anche la Roma, che sta molto bene. Qualche settimana fa nessuno parlava della Lazio che è una delle squadre più forti del nostro campionato. Direi che in corsa ci sono Inter, Lazio e Roma. Voglio vincere tutto, alla Juve è sempre così».

COLPO PER IL FUTURO – L’arrivo di Dejan Kulusevski scalda non solo la fantasia dei tifosi, ma anche dei compagni di squadra. Il giocatore, soffiato all’Inter, ha ricevuto anche la benedizione proprio di Szczesny: «Kulusevski è un giocatore forte, di grande talento, la società ha fatto un grande colpo. Giusto che sia tornato a Parma, per prendere maggiore esperienza nel nostro campionato».

Fonte: Sky Sport