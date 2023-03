Szczesny salva, Vlahovic segna. Juventus vincente prima dell’Inter

La Juventus passa gli ottavi di finale di Europa League, eliminando con un 2-0 il Friburgo. Oggi in Germania i bianconeri sono passati grazie al gol su calcio di rigore di Dusan Vlahovic e alla rete finale di Federico Chiesa.

SUCCESSO – Domenica c’è l’Inter in campionato, intanto la Juventus risolve la pratica Friburgo. I bianconeri vincono per 2-0 grazie alla rete su calcio di rigore alla fine del primo tempo di Dusan Vlahovic, tornato al gol dopo mesi di digiuno. Nel finale di partita colpisce anche Federico Chiesa, entrato nella ripresa. I tedeschi cadono anche in casa, dopo la sconfitta della gara d’andata, e vengono eliminati agli ottavi di finale di Europa League. Wojciech Szczesny è stato fondamentale al minuto 23, salvando un gol già fatto di Matthias Ginter con un colpo di testa preciso alla destra del portiere. La qualificazione ai quarti di finale dà fiducia alla squadra di Massimilano Allegri, che aspetta solo il sorteggio e il prossimo impegno, importante più che mai contro l’Inter di Simone Inzaghi.