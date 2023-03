Szczesny: «Quale partita avrei voluto giocare? Anche una contro l’Inter»

Szczesny ha da poco superato le duecento presenze con la Juventus (ora è a quota duecentouno). Per l’occasione la società bianconera lo ha intervistato sul suo account ufficiale YouTube: fra le partite che avrebbe voluto giocare ne cita una contro l’Inter.

IL TRAGUARDO – Wojciech Szczesny ripercorre le sue duecentouno presenze con la Juventus: «C’è una partita che vorrei rigiocare? Tutte quelle che ho perso. Tra quelle che ho vinto rigiocherei Juventus-Atlético Madrid in casa, giusto per rivivere i momenti di quella gara. È stato un bel momento (vittoria per 3-0 dopo aver perso 2-0 l’andata, ndr). Poi anche una dove non ho giocato, direi Inter-Juventus 2-3 quando abbiamo vinto lo scudetto. Anche quello è stato un bel momento».

