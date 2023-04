Szczesny: «Per noi non è cambiato nulla, punti guadagnati…»

Wojcech ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’impegno della Juventus con il Napoli ed è tornato sui punti di penalizzazione tolti ai bianconeri.

PUNTI – Wojcech Szczesny non ha mai avuto dubbi sulla classifica della Juventus e ora suona la carica per i compagni: «Sicuramente la classifica ha riportato un po’ di entusiasmo, però per noi non è cambiato tanto. Abbiamo pensato sempre di avere quei punti, li abbiamo guadagni in campo però ancora non abbiamo fatto niente. C’è ancora tanto da lavorare e dobbiamo continuare».