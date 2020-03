Szczesny: “Juventus-Inter? Molto strana. Senza tifosi non normale”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, intervenuto su “Sky Sport 24” ha parlato della sfida tra Juventus-Inter, ultima partita disputata in Serie A. Il portiere polacco, inoltre, ha parlato della sensazioni provate in seguito alla scoperta della positività al coronavirus di alcuni compagni di squadra.

NON NORMALE – Wojciech Szczesny ha parlato di Juventus-Inter: «Ho sentito subito i ragazzi, dispiace tanto, anche se fortunatamente stanno tutti abbastanza bene. Auguro loro di tornare velocemente in gruppo. Per quanto riguarda il mio tampone ero molto tranquillo perché non avevo alcun sintomo: ero sicuro di essere negativo e poi ero comunque chiuso in casa. Juventus-Inter? E’ stata molto strana, giocare una gara del genere senza i nostri tifosi non è normale. Però l’abbiamo portata a casa e l’abbiamo vinta festeggiandola come una vittoria importante. Ma festeggiare senza i tifosi non è uguale. Spiace perché viviamo per loro, condividiamo dei momenti bellissimi con i tifosi, è il bello del calcio».