Szczesny: «Inter, si riparte dallo 0-0. Squadra comunque forte»

Szczesny, dopo le provocazioni a DAZN (vedi articolo), parla di Juventus-Inter di Coppa Italia anche su Rai Sport. A TG Sport – Speciale Campionato il portiere polacco vede una ripartenza nel match di martedì prossimo.

DERBY D’ITALIA-BIS – Wojciech Szczesny vede la Juventus pronta per le restanti partite: «Credo che la squadra non ha bisogno di carica, basta vedere il calendario che abbiamo davanti. Ora abbiamo la doppia sfida con l’Inter, gli scontri diretti in campionato e l’Europa League. C’è una doppia opportunità di portare a casa un trofeo, sarebbe bello dopo tanti anni che fosse europeo. Affrontiamo questo mese con grande entusiasmo. L’Inter in Coppa Italia? È un’altra competizione. È stata una serata bellissima a San Siro due settimane fa, ma come dice il mister si riparte dallo 0-0 con novanta minuti da giocare. Sarà una partita difficile, loro sono una squadra in difficoltà ma comunque forte e ai quarti di Champions League. Con massimo rispetto dobbiamo affrontare questa sfida, sperando di passare il turno e arrivare in finale».