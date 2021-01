Szczesny: Â«Inter e Milan stanno facendo bene, ma lotteremo fino alla fineÂ»

Szczesny: «Inter e Milan stanno facendo bene, ma lotteremo fino alla fine»

Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di “Sky Sport” della lotta contro Inter e Milan per lo Scudetto e della voglia di continuare a vincere trofei.

LOTTA A TRE – Nonostante la sconfitta di San Siro contro l’Inter, la Juventus non ha alcuna intenzione di darsi per vinta nella lotta Scudetto contro le milanesi. A ribadire il concetto ci ha pensato Wojciech Szczesny, portiere dei bianconeri: «Contro il Napoli abbiamo dato dimostrazione della nostra voglia di continuare a vincere trofei. Siamo affamati, non ci vogliamo fermare qui. Inter e Milan stanno facendo bene, noi però facciamo la nostra parte. Vogliamo recuperare posizioni in classifica perché non siamo soddisfatti di dove siamo ora. Dobbiamo lottare per lo Scudetto e lo faremo fino alla fine».

