La svolta scudetto dell’Inter passerà da quest’ultimo mese – CdS

Domenica contro il Milan è iniziato il mese della verità per l’Inter. I nerazzurri, chiamati solamente a grandi sfide in campionato e non solo, dovranno ingranare la marcia se vogliono il ventunesimo.

MESE – Lo scudetto numero ventuno dell’Inter passerà necessariamente da questo mese di fuoco, in quanto la squadra di Simone Inzaghi incontrerà praticamente tutte le big del campionato: il Milan (già incontrato), due volte la Fiorentina, la Juventus e infine il Napoli nella madre di tutte le sfide nel weekend del 1-2 marzo. Insomma, i nerazzurri sono chiamati ad un ciclo di partite niente male. E in mezzo non bisogna dimenticare neanche il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio al Meazza, calendarizzato per il 25 febbraio. Un mese di grandi sfide contro le big, un mese di scontri diretti. Ed è qui che l’Inter dovrà ingranare la marcia.

L’Inter deve cambiare ritmo negli scontri diretti: in ballo lo scudetto

BILANCIO – Finora in campionato, considerando le big, l’Inter ha vinto contro Lazio, Roma e Atalanta, pareggiando invece contro Napoli, Juventus e Milan. Contro i rossoneri nel match di andata arrivò pure una sconfitta. Dunque, servirà assolutamente un cambio ritmo perché se tutte le sfide sono importanti, gli scontri diretti valgono sempre il doppio. Soprattutto quando la squadra duellante si chiama Napoli di Antonio Conte. Rispetto alle sfide con le big già affrontate, l’Inter, almeno contro la Juventus, non avrà ad esempio scontri di Champions League nel mezzo. Variabile, evidenzia il Corriere dello Sport, che ha influito nelle precedenti occasioni. Infatti, il prossimo 16 febbraio i nerazzurri arriveranno allo Stadium con una settimana sgombra di impegni. Non si può sbagliare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno