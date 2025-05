Svolta Conte-Napoli e Allegri-Milan: permanenza e firme! – Sky

Occhio alle panchine di Napoli e Milan. Antonio Conte va verso la permanenza sotto al Vesuvio, mentre si sta configurando il ritorno di Allegri a Milano.

ULTIMISSIME – Aggiornamenti importanti per le panchine di Napoli e Milan, che il prossimo anno saranno due acerrime rivali dell’Inter per la vittoria dello scudetto. Infatti, come riferisce Gianluca Di Marzio, in collegamento da Monaco di Baviera per Sky Sport 24, il tecnico leccese, fresco campione d’Italia con la società vesuviana, dovrebbe rimanere ancora ad allenatore gli azzurri. Infatti, ci sarebbe stato un dietrofront dell’allenatore, che fino a qualche giorno era veniva dato sicuro per partente. Presto potrebbe esserci anche un comunicato ufficiale del Napoli per confermare la permanenza di Conte. Svolta inoltre sul fronte Massimiliano Allegri-Milan. Firme praticamente imminenti.

Non solo Conte-Napoli, ma si infiamma anche la pista Allegri-Milan

FIRME VICINE – Allegri sta vedendo sia Igli Tare che Mattia Furlani, in questi minuti, è presto dovrebbe firmare il nuovo contratto con il club rossonero. Per lui si tratta di un ritorno, avendo allenato il Milan dal 2010 al 2014. Sulla panchina del Diavolo si è portato a casa lo scudetto nella stagione 2010-11. Di conseguenza, è tagliato fuori un eventuale sostituto di Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter deciderà il suo futuro dopo la finale di Champions League col Psg.