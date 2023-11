Svizzera raggiunta dall’Israele: Sommer subisce il pareggio nel finale!

Israele-Svizzera, per il 7° turno di qualificazione europea, termina 1-1. Il portiere svizzero dell’Inter, Yann Sommer, non riesce a evitare il pareggio.

PAREGGIO – Israele-Svizzera, valida per la settima giornata di qualificazione a Euro 2024, è andata in scena solo questa sera, dopo essere stata rinviata per via dei conflitti di guerra. In campo alla Puskás Akadémia Pancho Aréna di Felcsút anche Yann Sommer, il primo dei Nazionali dell’Inter impegnato durante questa sosta dal campionato. La Svizzera riesce a sbloccare il risultato al 36′, grazie a un colpo di testa di Rubén Vargas, che infila il pallone nell’angolino destro. La sfida sembra essere praticamente chiusa, con i tre punti in tasca della squadra ospite. Eppure l’Israele riesce a riaprire i giochi all’88’. Il nerazzurro Sommer non riesce a mantenere la porta inviolata: il tiro dal centro dell’area di Shon Weissman si infila alle spalle del portiere, sotto la traversa. Il finale di gara è molto concitato: al 90+4′ l’arbitro estrae un cartellino rosso ai danni di Edimilson Fernandes. La Svizzera, dunque, termina la gara in 10 e porta a casa un solo punto.