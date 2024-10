Svilar: «Dispaciuto per la sconfitta. Roma sfortunata»

Mile Svilar si è espresso nel post-partita di Roma-Inter, terminata con il punteggio di 0-1. La delusione per il risultato è molto forte.

IL PENSIERO – Mile Svilar si è così pronunciato a DAZN al termine di Roma-Inter: «Molto dispiaciuto per il risultato. Anche quando fai una buona prestazione, come portiere non puoi essere soddisfatto in caso di sconfitta. Dopo la partita siamo stati tutti dispiaciuti, arrabbiati. Il nostro è un bel gruppo di ragazzi buoni, di calciatori forti. Penso che meritiamo un po’ di più… oggi sono ancora più dispiaciuto oggi perché facciamo bene, creiamo tanto ma non riusciamo a fare gol. Avevamo una grande chance per dimostrare il nostro valore».