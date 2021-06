Svanberg: «Scudetto Inter? Meritato, giocato da squadra per tutto l’anno»

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, nel corso di un’intervista concessa a “Tuttosport”, ha parlato dell’Inter, che ha conquistato lo scudetto nell’ultima stagione

SORPRESO – Mattias Svanberg parla a proposito della stagione di Serie A appena trascorsa, conclusasi con la conquista dello scudetto da parte dell’Inter: «Scudetto Inter? All’inizio non me lo sarei aspettato. La verità, però, è che i nerazzurri hanno giocato da squadra per tutto l’anno e l’hanno meritato. Sono sempre duri da affrontare e con la coppia Lukaku-Lautaro hanno segnato tantissimo».

Fonte: Filippo Cornacchia – Tuttosport