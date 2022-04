Svanberg: «Bologna-Inter? Sentiamo che possiamo giocare bene con tutti»

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club rispondendo anche alla domanda sul recupero contro l’Inter. La mezzala svedese non si pone limiti

DETERMINAZIONE − Svanberg non si pone alcun limite: «Bologna-Inter? Cercheremo di mettere le bastoni tra le ruote anche alla squadra di Simone Inzaghi. Abbiamo un grande atteggiamento e possiamo farcela contro chiunque. Sentiamo che possiamo giocare bene contro tutti. Io vado in campo con l’atteggiamento giusto per poter sempre vincere indipendentemente dall’avversario che abbiamo di fronte».