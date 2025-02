Suwarso blinda Nico Paz: «Non vogliamo cedere nessuno»

Mirwan Suwarso, manager asiatico e presidente del Como, in una lunga intervista ha parlato anche del futuro di Nico Paz e del mercato del club lombardo.

BLINDATO – Mirwan Suwarso, presidente del Como, nel corso di un’intervista rilasciata a Calcio&Finanza, ha commentato il percorso in Serie A del club lariano. Tra i tanti temi toccati, dal business ai progetti del futuro, il manager indonesiano si è concesso anche a una risposta legata al mercato del club e al futuro di uno dei talenti come Nico Paz, attenzionato da Real Madrid, Arsenal e anche Inter. Queste le sue parole: «La situazione legata a Nico Paz? Non abbiamo intenzione di vendere nessuno dei nostri giocatori, almeno nel prossimo futuro. Forse tra 3/4 anni, perché sarebbe ingenuo non dire che i ricavi dalle cessioni dei giocatori fanno parte del business. E non siamo a corto di soldi, siamo ben supportati. Nei giorni scorsi ad esempio abbiamo fatto un’offerta per uno dei giocatori più importanti di questa lega, ma il club non voleva venderlo».

Non solo Nico Paz: Inter, quella chiacchierata con Thohir

INDONESIA – Poi un passaggio anche su Erick Thoir, ex presidente dell’Inter: «Se ho parlato con il mio connazionale indonesiano Erick Thohir, ex proprietario dell’Inter, prima di investire in Italia? Ho parlato con il suo staff per gli aspetti pratici, ricevendo consigli su quali avvocati utilizzare e cose del genere, ma per quanto riguarda le decisioni aziendali del club, no».