Suso: “Fui vicino all’Inter. Spalletti mi voleva lÃ¬. Mi disse…”

Suso: “Fui vicino all’Inter. Spalletti mi voleva lì. Mi disse…”

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, meglio noto come Suso, intervenuto in collegamento su “Sky Sport 24” ha svelato un retroscena di mercato. L’esterno ex Milan fu vicino a vestire la maglia dell’Inter.

VICINO – Suso svela un retroscena di mercato che lo ha visto vicino all’Inter: «Con Monchi abbiamo parlato ma non era niente di serio. Dall”Inter c’era un’offerta. Spalletti voleva che andassi lì, mi ha detto che con lui potevo diventare un giocatore importante, che con lui potevo diventare un giocatore migliore. Ed io ero d’accordo, i nerazzurri giocavano benissimo. Il sistema di gioco era migliore e si adattava a me. C’è stata una grande possibilità, siamo stati vicini. Mi sarebbe dispiaciuto lasciare il Milan per passare in un club della stessa città».