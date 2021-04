Superlega, conferme dalla Spagna: clausola penale di 300 milioni

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Vozpopuli, fonti vicine al progetto Superlega avrebbero confermato la cifra da pagare qualora un club decidesse di abbandonare il progetto.

CLAUSOLA PENALE – Superlega, “progetto in standby, chi esce paga!”. Era stato chiaro Florentino Pérez ieri, nel corso di un suo intervento in una radio spagnola. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, oggi, fonti vicine al progetto avrebbero confermato questo contratto, aggiungendo ulteriori dettagli legati alla cifra da pagare, cioè 300 milioni. Una clausola che è inclusa nel contratto vincolante, che è la stessa per i 12 fondatori, che hanno firmato domenica scorsa prima di svelare questo progetto. La sanzione di 300 milioni va di pari passo con un’altra cifra rilevante del progetto. Questa clausola è relativa al prestito di 3,2 miliardi di euro ricevuto dal promotore della Super League da JP Morgan, banca d’affari vicina a Pérez. I soldi, che sarebbero arrivati ​​da tre fondi americani, sarebbero finiti a breve nelle casse di ciascuno dei club.