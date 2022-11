Superlega, UEFA più ‘morbida’ verso i club! Ecco i possibili scenari – TS

Reichart, CEO della Superlega ha incontrato, nella giornata di ieri, Aleksandar Ceferin il presidente dell’UEFA. Ecco cosa è emerso dall’incontro secondo Tuttosport

SCENARIO – Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro fra Bernd Richart, CEO della Superlega ed Aleksandar Ceferin, presidente dell’UEFA. Al meeting erano presenti anche numerosi esponenti del calcio europeo, fra cui Tebas, presidente della Liga e De Siervo, AD della Serie A. Secondo Tuttosport per il CEO si è trattato del primo di tanti incontri previsti con i rappresentanti del calcio europeo. In tal senso, Richard ha chiesto all’UEFA di poter operare in un clima di massima tranquillità, senza minacce o vincoli. Per questo motivo, spiega il quotidiano, l’UEFA ha assicurato che non ci saranno sanzioni. Una retromarcia significativa, vista la veemenza con cui il principale organo calcistico d’Europa aveva reagito nei confronti dei club nell’aprile del 2021. Le distanze fra le parti sono ancora ampie, ma questa apertura di Ceferin mostra come l’UEFA abbia intenzione di mostrare un volto meno autoritario e monopolista, in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia Europea.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo