SuperLega, sprint delle big! Fiume di milioni: Inter fissa

Pallone Champions League 2020-2021, foto UEFA

Si accelera per la SuperLega, progetto dei top club che porterebbe nelle casse delle big (tra cui l’Inter) molti milioni di euro

PIANO – Secondo quanto ha riportato il Mundo Deportivo, le big starebbero parlando con la FIFA e un gruppo di investimento per iniziare la SuperLega nella stagione 2022/2023 con un fiume di milioni di euro. L’ormai ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu avrebbe lavorato con altri colossi e la pandemia da Covid avrebbe accelerato questo progetto ambizioso portato avanti dall’ECA negli ultimi anni senza trovare il pieno coinvolgimento della UEFA. L’idea sarebbe quella di un campionato da 34 partite e di uno spareggio in stile EuroLega di basket.

BIG – Vari top club avrebbero un posto fisso mentre gli altri entrerebbero con inviti o un percorso di classificazione non ancora emerso. Tra le big fisse ci sarebbero le spagnole Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, le inglesi Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Tottenham, le tedesche Bayern Monaco e Borussia Dortmund, le italiane Juventus, Milan e Inter e una o due francese, di cui il PSG sicuramente.

Fonte: Sergi Solé – MundoDeportivo.com