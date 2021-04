Superlega, JP Morgan fa dietrofront: «Valutato male impatto sul calcio»

Dopo i comunicati da parte dei club sulla Superlega (vedi quello dell’Inter), anche JP Morgan, finanziatrice del progetto, fa dietrofront

SUPERLEGA – A seguire una dichiarazione da parte di JP Morgan, reso noto su Twitter dal reporter del New York Times, Tariq Panja. “Abbiamo chiaramente valutato male come questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità calcistica in generale e come possa avere un impatto su di loro in futuro. Impareremo da questo“.